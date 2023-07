Waldbrand bei Bitsch VS: Armee kontert Kritik der Air Zermatt am Helikoptereinsatz.

Knatsch zwischen der Air Zermatt und der Schweizer Armee: Gemäss einem E-Mail , welches dem «Walliser Bote» vorliegt, stört sich Philipp Perren, Verwaltungsratspräsident der Air Zermatt, am Armee-Einsatz beim Waldbrand oberhalb von Bitsch VS. Dieser verstosse gegen das Subsidiaritätsprinzip. Es geht sogar so weit, dass er droht, seine Helikopter abzuziehen. Die Armee nimmt diese Aussagen zur Kenntnis. «Grundsätzlich gilt: Die Armee ist da, wenn sie gebraucht wird », sagt Sprecher Mathias Volken.

Er betont, dass die Armee um Unterstützung angefragt werden könne, wenn der Kanton die Situation so einschätzt, dass die zivilen Einsatzkräfte nicht ausreichen. «Die Armee bietet sich nicht selber an. Der Einsatz erfolgt auf Basis der Verordnung über die militärische Katastrophenhilfe im Inland und ohne Konkurrenzierung der zivilen Mittel, die in erster Priorität eingesetzt werden.» Im Fall von Bitsch habe der Kanton Wallis einen Antrag gestellt, der gutgeheissen wurde. «Wenn der Kanton uns braucht, helfen wir», so Volken.