Uber Eats – was wird in St. Gallen bestellt?

Die Zahlen zeigen, was St. Gallerinnen und St. Galler am häufigsten bestellen.

Uber Eats feiert in St. Gallen Geburtstag. Seit drei Jahren kann man in der Stadt über die App Essen bestellen und nach Hause liefern lassen. Aus diesem Anlass hat das Lieferunternehmen eine Statistik veröffentlicht. St. Gallerinnen und St. Galler lieben Käse: Auf Platz eins der Bestellung ist unumstritten der Cheeseburger. Pommes auf Platz zwei und auf Platz drei die Kombination: mit Käse überzogene Pommes. Alleine in einem Jahr wurden in St. Gallen tausend Cheeseburger bestellt.