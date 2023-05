Studie besagt: Wenn der Richter hungrig ist, fällt sein Urteil härter aus

Am Morgen nach dem Frühstück, nach einem kleinen Snack oder nach der Mittagspause wurden demnach Anträge auf Haftentlassung in zwei Dritteln der Fälle positiv entschieden.

Erstellt wurde die Studie von der israelischen Ben-Gurion-Universität und der New Yorker Columbia University.

«Du bist nicht du, wenn du hungrig bist!» Dieser Slogan von Snickers ist weltberühmt. Und wie eine neue Studie aus Israel zeigt, ist da auch was dran. Hunger beeinflusst sogar die Urteile von Richterinnen und Richtern. Über eine Dauer von zehn Monaten wurden acht Richterinnen und Richter begleitet und über 1000 Fälle untersucht.

Es kommt auf die Situation drauf an.

