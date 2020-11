Wenn der Stürmer 584 PS mehr hat als der Trainer

Nun hat sich Demirovic einen Mercedes-Benz AMG GT R mit 585 PS zugelegt. Allerdings nicht in grüner Farbe, sondern in Silber.

Ermedin Demirovic war letzte Saison massgeblich am Erfolg des FC St. Gallen beteiligt. Der 22-jährige Offensivspieler schoss für die Ostschweizer in 28 Spielen 14 Tore. Sein Torhunger wurde auch im Ausland bemerkt. Der SC Freiburg verpflichtete den Deutsch-Bosnier im Sommer. In der Bundesliga kam Demirovic auf dem Platz bisher noch nicht auf Touren. In drei Meisterschaftsspielen wurde er jeweils kurz vor Schluss eingewechselt. Total hat er erst 6 Minuten Spielzeit erhalten.

Trainer schützt Spieler

Demirovics Trainer Christian Streich zieht es lieber vor, zwischendurch auch mal mit dem Fahrrad ins Stadion zu fahren. Also quasi mit 1 PS. Dass sich sein Spieler einen solchen Luxus-Flitzer gekauft hat, geht für Streich in Ordnung. «Ich brauche ihn nicht in Schutz zu nehmen. Demi entscheidet selbst, wie er das Geld anlegt, das er verdient. Wir leben in einem freien Land. Solange jeder seine Steuern zahlt, kann er mit seinem Geld machen, was er will», sagte der Trainer zur «Bild».