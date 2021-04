Auch wenn sie weit entfernt sind: Die Abholzung von Regenwäldern geht uns alle etwas an. Zu diesem Schluss kommen Serge Morand von der Université de Montpellier und Claire Lajaunie von der Université Aix-Marseille im Fachjournal «Frontiers in Veterinary Science» .

Abholzung, Monokultur, Palmöl

Die Auswertung der beiden Forschenden ergab ein klares Bild: Der Mensch trägt einiges zur Entstehung solcher Krankheiten bei. So kam es in jenen tropischen Gebieten, in denen die Abholzung stark voranschritt und Wälder durch Minen oder Plantagen ersetzt wurden. Ausserhalb der Tropen stieg dagegen die Zahl der Zoonosen, wenn artenarm aufgeforstet wurde – wenn also Holzplantagen entstanden. Zudem zeigte sich, dass Ausbrüche von vektorübertragenen Krankheiten mit der Zunahme der Flächen von Palmölplantagen zusammenhängen.