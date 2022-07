Flims GR: «Wenn die Badegäste nicht reagiert hätten, wäre er ertrunken»

Es sind unschöne Szenen, die sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, beim Caumasee in Flims GR abspielten: Wie News-Scout Samuel I. berichtet, ist ein etwa 40-jähriger Mann beinahe vor den Augen der Badegäste ertrunken. «Er ist vom Ufer aus in Richtung der Insel geschwommen, die sich in der Mitte des Sees befindet», so I. Es seien etwa 200 Meter bis dorthin. Nachdem der Mann drei Viertel des Weges zurückgelegt hatte, habe er einen Krampf bekommen.