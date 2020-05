Behörden knallhart

Wenn die Bagger im Skatepark auffahren

Um die Distanzregeln im Skatepark von Venice Beach durchzusetzen, hat sich Los Angeles eine spezielle Massnahme ausgedacht.

Was tun, wenn sich Skater nicht an die Ausgangsbeschränkung halten? Im Skatepark von Venice Beach in Los Angeles tummelten sich auch nach der Ausgangssperre die Freizeitsportler. Sie ignorierten die Warnschilder und respektierten die Distanzregeln nicht. Die Stadt entschied sich deshalb für eine rigorose Massnahme: Sie liess die Bagger auffahren.