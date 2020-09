Video: Aqilbh via Twitter

Ferrari erlebt die schlechteste Saison seit Jahrzehnten und kommt überhaupt nicht auf Touren. Neuer Tiefpunkt war der GP in Spa am Sonntag, als Sebastian Vettel und Charles Leclerc beide die Punkte verpassten und nur 13. bzw. 14. wurden.

Sainz «durfte» dieses Debakel für einmal in voller Länge mitansehen. Weil sein McLaren kurz vor dem Rennen einen technischen Defekt erlitten hatte, konnte er in Belgien nicht zum GP starten. Nach diesem Ärgernis sank seine Laune aber wohl noch tiefer in den Keller, als er die Performance von Vettel und Leclerc sah: Auf einem Video (siehe oben) ist der 26-Jährige zu sehen, wie er die beiden Ferrari im Rennen beobachtet, dann nur den Kopf schüttelt und frustriert auf den Boden blickt.