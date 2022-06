Basel: «Wenn die Gewalt eskaliert, kann das ganze Ufer taghell beleuchtet werden»

Basel ringt seit Jahren mit einer hohen Gewaltquote. Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann will mehr Departemente in die Bekämpfung einbinden und setzt auch auf unkonventionelle Mittel.

Mit mobilen Beleuchtungseinheiten sollen Gewalthotspots befriedet werden. Mit Lichtanlagen sollen schlecht einsehbare Orte nachts transparenter werden. Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann stellte am Donnerstag die neuen Schwerpunkte ihres Departements vor.

«Was die Gewaltstatistik angeht, steht Basel-Stadt nach wie vor nicht gut da. Wir müssen besser werden», sagt Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann. Basel, das den Grossteil des Kantons ausmacht, besetzt seit Jahren den unrühmlichen ersten Platz bei angezeigten Gewaltdelikten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner unter den Schweizer Städten. Im Jahr 2021 waren es 12,3 – auf dem zweiten Platz landete Lausanne mit 11,5, auf dem dritten Zürich mit 10,7.

Am Donnerstag stellte Eymann die neuen Schwerpunkte ihres Departements vor und kam darauf zu sprechen, wie man gegen Gewalt vorgeht. Mehr Polizeipräsenz? Klar, vor allem an Hotspots, wo es immer wieder knallt. Die kennt man ja. «Aber die Polizei kann nicht 24 Stunden am Tag überall sein», so Eymann. Darum dürfe man Sicherheit nicht nur als Polizeisache verstehen, sondern es müsse etwa die Beleuchtung von Orten berücksichtigt werden.

Mit Licht gegen Gewalt

Licht? Ja, Licht. Am Kleinbasler Rheinbord etwa wurden mobile Scheinwerfer getestet. Der Ort ist nachts gleich beliebt unter Feiernden, wie er schlecht einsehbar für die Polizei ist. Fängt eine Situation an zu eskalieren, kann man das Ufer «taghell» schalten, sagt Eymann. Von der Wirkung ist man inzwischen so überzeugt, dass man an anderen Hotspots wie am Birsköpfli auf Licht setzt und weitere Einsatzorte prüft.