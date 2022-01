Basel – Wenn die Kleber weg sind, ist die Pandemie vorbei

Die Funktion der Fussgängerampel wird dadurch nicht eingeschränkt, so die Mediensprecherin N. Ryf vom Baudepartement Basel-Stadt.

Die Ampel an der Schanzenstrasse beim Universitätsspital-Testzentrum ist voller Wartenummern.

Eine Ampel, nahegelegen am Testzentrum des Universitätsspitals, wird mit Wartenummernkleber zugeklebt.

An der Schanzenstrasse in Basel steht eine Fussgängerampel, die seit geraumer Zeit mit Klebern vollgepflastert wird. Die vielen weissen Kleber mit Nummern darauf stammen aus dem nahegelegenen Testzentrum des Universitätsspitals. Es handelt sich dabei um die Wartenummern, die alle erhalten, die dort für einen Corona-Test anstehen. Die Getesteten haben offenbar einen Sport daraus gemacht, ihre Wartenummern an der Ampel zu «entsorgen».