Givisiez: BLS wartet ihre Klimaanlagen

In einer Wartungshalle der Freiburger Verkehrsbetriebe TPF kann ganz hinten etwas Grünes erspäht werden. Es sind die Doppelstockzüge der BLS. Ein Teil der Fahrzeugflotte der BLS wird in Givisiez FR gewartet, geprüft und instandgehalten. Aktuell finden sich hier Züge des Typ RABe 515 – auch genannt MUTZ.

Um in den Sommermonaten die Kühlung der Fahrgäste sicherzustellen, werden im Frühling alle Klimaanlagen gewartet, kontrolliert, instandgesetzt und wenn nötig ersetzt. 20 Minuten war bei den Arbeiten vor Ort dabei.

Ausreichend Kühlung

«Vor allem schauen wir darauf, dass die Klimaanlagen richtig kühlen, die Leistung stimmt und alles sowohl technisch, wie auch elektrisch, in Ordnung ist», sagt der 22-jährige Igor Petersen, Fachmann für die Wartung, zu 20 Minuten. Er kontrolliert mit seinen Kollegen bei jeder Klimaanlage, ob sie in einwandfreiem Zustand ist und die nötige Kühlleistung aufbringen kann.

Zusammen mit seinen Kollegen überprüft er bei jeder Klimaanlage, ob sie in einwandfreiem Zustand und die nötige Kühlleistung vorhanden ist.

«Wenn die Klimaanlage im Führerstand ausfällt, müssen wir sofort handeln»

Wenn eine Klimaanlage während der Fahrt ausfällt, melde der Lokführer den Defekt der Leitstelle. «Je nach Situation wird dann entschieden, ob das Fahrzeug zum Reparieren oder Ersetzen kommt», sagt der Fachmann. In nicht dringenden Fällen könne auch entschieden werden, dass der Zug noch eine Weile im Einsatz bleibt, bevor er in die Werkstätte gefahren wird.

Ich will nur die Antworten sehen.

Ich will nur die Antworten sehen.

Nein, Hauptsache, ich komme wie geplant an.

Nein, Hauptsache, ich komme wie geplant an.

Ja, ich schwitze nicht gerne. Nein, Hauptsache, ich komme wie geplant an. Ich fahre nie mit dem Zug. Ich will nur die Antworten sehen.

Ist es dir wichtig, dass du im Sommer in einem kühlen Zug reisen kannst?

«Das entspricht etwa dem Gewicht eines Kleinwagens»

Ein Team von zwei Personen braucht etwa einen halben Tag, um die Klimaanlagen eines Zuges zu kontrollieren. Die meisten Instandhaltungsarbeiten können im Standort in Givisiez erledigt werden. «Wenn die Reparatur zu lange dauern würde, müssen wir den Zug in eine andere Werkstätte schicken», so der Wartungsfachmann.