Sexualdelikt in Basel: «Wenn die Leute verschwinden, wird es dort unheimlich»

In diesem Bereich der Klybeckstrasse in Basel wurde am Sonntag eine 18-Jährige Opfer eines Sexualdelikts.

Am Sonntag verfolgten zwei Männer eine 18-jährige Frau in Basel, griffen sie an und verübten ein Sexualdelikt. Davon geht die Staatsanwaltschaft derzeit aus und sucht nach den beiden Tätern. Was genau sich am späten Sonntagabend im Bereich der Ecke Klybeck- und Kasernenstrasse abgespielt hat, wird derzeit untersucht.