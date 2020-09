Wenn die Mongolei plötzlich im Jura liegt

Die sanften Weiten der Juralandschaft werden in der Schweiz neben den imposanten Alpen oft unterbewertet. Das Gute daran ist: Man hat hier seine Ruhe und trifft nicht auf Massentourismus. Was wir diesen Herbst stattdessen im Jura zwischen grasenden Rindern und Pferden auf den typischen Waldweiden finden, ist ein Stück Asien. Genauer gesagt ein Stück Mongolei.

Apropos Pferde: Schon einmal gegorene Stutenmilch probiert? Für die Mongolen ist das, was für uns eher nach «bitte, was?!» klingt, eine Delikatesse. Sie trinken das leicht alkoholhaltige Getränk, das sie «Airag» nennen, im Sommer literweise. Es ist so beliebt, dass es im Land von Dschingis Khan sogar Eis mit diesem Geschmack gibt.

«Gewöhnungsbedürftig» sagen die, die bereits in der Mongolei waren, lächeln dabei aber so verschmitzt, dass man dann doch zumindest einen Schluck probieren will.

Die Teilnahme an den Wandertagen ist offen für jeden und jede und basiert auf einer freiwilligen Spende, welche direkt in die Projekte von Bayasgalant , Kinderhilfe Mongolei, fliesst. Der Verein unterstützt seit 17 Jahren Kinder in der mongolischen Hauptstadt.

Aber «Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen». Der Schweizer Verein Bayasgalant – das mongolische Wort für glücklich – lädt an drei Samstagen im Herbst – am 26.September, 10. und 24. Oktober – zum gemeinsamen Wandern ein. Die drei Wanderetappen führen entlang des Jura-Höhenwegs, auf dem sich so einiges entdecken und bestaunen lässt. So beispielweise den imposanten Schweizer Grand Canyon Creux du Van (NE), den es übrigens als Flaming Cliffs in der Wüste Gobi auch in einer mongolischen Version gibt. Eine weitere Etappe führt vom Lac de Joux auf den Gipfel des Dent de Vaulion (1'483 m ü.M.). Die dritte Wanderung führt um die Ruine Schenkenberg, im Jurapark Aargau. Hier schliessen wir die Augen und stellen uns vor, dass es die Truppen Dschingis Khans waren, die die Burg einst überfielen, und schon schmeckt der mongolische Apéro, den es jeweils nach der Wanderung offeriert gibt, gleich noch besser.