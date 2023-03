Schnäuzen oder hochziehen? Das gilt, wenn die Nase läuft

Die derzeitige Kältewelle hat viele erkältete Menschen und laufende Nasen zur Folge. Die Nase rinnt oder ist verstopft – aber soll man lieber schnäuzen oder das Nasensekret doch hochziehen? Und was ist überhaupt angebracht? Auch die Sitten und Anstandsregeln in der Schweiz verändern sich – Expats sind andere Regeln gewöhnt . Darf man die Nase am Arbeitsplatz schnäuzen? Und muss man sich fürs Niesen entschuldigen ? Knigge-Expertin Katrin Künzle klärt auf.

Darf ich meine Nase am Arbeitsplatz schnäuzen?

«Man muss den Arbeitsplatz nicht verlassen, um sich die Nase zu schnäuzen», erklärt Knigge-Expertin Katrin Künzle. Allerdings solle dies leise und diskret geschehen. «Einige Mitmenschen trompeten wie Elefanten – unsere Umgebung will dies weder hören noch sehen», so Künzle. Ganz wichtig: Das gebrauchte Taschentuch sollte man sofort entsorgen und nicht auf dem Schreibtisch liegen lassen.

Beim Mittagessen läuft die Nase – wie soll ich reagieren?

Ist das Hochziehen anstatt Schnäuzen unhöflich?

Eine laufende oder verstopfte Nase möchte man so schnell als möglich frei bekommen. «Wenn man den Schleim hochziehen möchte, sollte man sich einige Schritte von seinen Mitmenschen entfernen oder die Toilette aufsuchen», sagt die Knigge-Expertin. «Auch der Trompeten-Schnäuzer sollte dies so handhaben.»

Wie verhalte ich mich beim Niesen?

Wohin niest man – ins Nastuch, die Hände oder den Ellenbogen?

Wenn man kein Nastuch habe, sollte man in den linken Ellenbogen niesen, rät die Expertin. «Falls man den teuren Kaschmirpullover, den man nicht gut waschen kann, trägt, niest und hustet man in die linke und nie in die rechte Hand», sagt sie. Wer in die Hand niese, sollte so schnell wie möglich die Hände gut waschen.