Gastgeber der Nationalmannschaft – Wenn die Nati kommt, ist im Hotel gutes Fachpersonal gefragt

Wegen des Spiels der Schweizer Nationalmannschaft am Montagabend gegen Bulgarien in der Swissporarena in Luzern, haben die Fussballer mitsamt ihrer Entourage im Vorfeld ihre Zimmer im Hotel Schweizerhof in Luzern bezogen. Die Nati logiert nicht zum ersten Mal in diesem Fünf-Sterne-Hotel und darum ist davon auszugehen, dass im Schweizerhof bekannt ist, welche Anforderungen zu erfüllen sind. Leider war dies von der Direktion nicht in Erfahrung zu bringen. Clemens Hunziker sagt dazu: «Diskretion ist wichtig.»