Reaktionen auf WM-Auslosung - «Wenn die Schweiz gut spielt, schafft es Brasilien vielleicht nicht in die nächste Runde»

An der WM 2022 in Katar hat die Schweizer Nationalmannschaft eine Hammergruppe erwischt. So trifft das Team von Murat Yakin auf Brasilien, Serbien und Kamerun.

Auch in Serbien und in Kamerun geht das Gefühl um, es sei eine schwierige Gruppe.

Die Nati trifft an der WM 2022 auf mehrere Hochkaräter: Wie schon vor vier Jahren muss auch diesmal in Katar die Schweiz gegen Brasilien und Serbien antreten. Auch Kamerun befindet sich in der Gruppe G. Das Aufeinandertreffen gegen die Schweizer hat in Brasilien gemischte Gefühle erweckt. Auf Social Media zeigen mehrere Nutzer und Nutzerinnen grossen Respekt für das Team von Murat Yakin. «Die Schweiz wird es uns schwer machen. Sie hat sich bei der Europameisterschaft gut gemacht,» schreibt ein brasilianischer Nutzer auf Twitter. Die restlichen Mannschaften in der Gruppe – Serbien und Kamerun – könne Brasilien hingegen besiegen, meint er beruhigt.