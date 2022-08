Gaskrise: «Hausaufgaben machen» – EU-Politiker tadeln Schweiz, weil sie kein Gas spart

27 EU-Staaten sollen ihren Gaskonsum von Anfang August bis Ende März 2023 freiwillig um 15 Prozent reduzieren. Um der Energiekrise entgegenzuwirken, ist in zahlreichen Staaten der Notfallplan mittlerweile in Kraft getreten. So beispielsweise in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien.