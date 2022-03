Spenden-Aktion für Ukraine – «Wenn die Sirenen losgehen, gibt es nur den Gedanken, unser Kind zu retten»

«Unser Sohn versteht nicht, was passiert»

Mit einer Porträt-Serie zeigt er Einzelschicksale und ermöglicht direkte und unkomplizierte Spenden an diese Personen.

Der Schweizer Regisseur Mark Wilkins sammelt Spenden für Menschen in der Ukraine.

Der Schweizer Filmregisseur Marc Wilkins porträtiert Menschen im Ukraine-Krieg. Er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine und ist fasziniert von der kreativen und lebendigen Gesellschaft. Am 24. Februar ist er von den Detonationen der Bomben aufgewacht. Zutiefst schockiert ist er in den Westen der Ukraine nach Lwiw geflüchtet.