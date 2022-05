Rapperswil SG : «Es geht darum, den Schuss richtig zu setzen, um das Tier zu erlösen»

Am frühen Montagmorgen wurden auf dem Seedamm in Rapperswil SG zwei Schüsse von der Polizei abgegeben. Eine Polizeipatrouille musste einen schwer verletzten Schwan von seinem Leid erlösen (20 Minuten berichtet). In den Kommentaren spaltet sich die Meinung der Leserinnen und Leser. Ein Leser befürwortet den Polizeieinsatz klar: «Gut gemacht. Das Tier musste von den Qualen befreit werden.» Eine eher kritische Meinung vertritt eine andere Leserin: «Das hätte man doch sicher anders lösen können.»

Die Kantonspolizei St. Gallen erklärt auf Anfrage, dass die Polizeipatrouille beim Eintreffen gesehen hat, dass der Schwan schwer verletzt war und an den Verletzungen litt. «Die Patrouille hat sich dazu entschieden, das Tier so schnell wie möglich von seinem Leiden zu erlösen», sagt Pascal Häderli, Sprecher der Kantonspolizei. Oftmals werde in Fällen mit verletzten Wildtieren auch ein Wildhüter aufgeboten. Laut Häderli habe man sich in diesem Fall dagegen entschieden, um das Tier nicht noch länger leiden zu lassen.