Kritik an Obamas Party : «Wenn dies der Geburtstag von Präsident Trump wäre»

Zu seinem 60. Geburtstag plant der frühere US-Präsident Barack Obama eine Party mit 700 Gästen. Das kommt bei den Republikanern gar nicht gut an.

Jetzt will er also auch seinen 60. Geburtstag dort feiern – und das nicht alleine.

Will bei seiner Geburtstagsparty die Corona-Regeln einhalten: Der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Insel Martha’s Vineyard. (Archivbild))

Die Gäste müssen komplett geimpft und negativ getestet sein, so die Richtlinien für die Party.

Mit Plänen für seine Geburtstagsfeier ist der frühere US-Präsident Barack Obama in die Kritik geraten: Obwohl der Demokrat seinen 60. Geburtstag unter Einhaltung der Corona-Regeln feiern will, warfen mehrere republikanische Politiker ihm unüberlegtes Handeln vor. «Wenn dies der Geburtstag von Präsident Trump wäre», würden die Demokraten sagen: «Wie kann jemand so leichtsinnig sein?», schrieb der republikanische Kongressabgeordnete Jim Jordan bei Twitter.