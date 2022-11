Immensee SZ: Schwyzer macht Motorräder zu Kunst

Dijan Kahrimanovic, 32-jähriger Künstler aus Immensee, hat eine neue Art des Kunstschaffens gefunden. Er verwandelte die Motorräder, die er umbaute, in Kunstobjekte.

Zusätzlich will er auch einen Rennstall aufbauen.

Ist es möglich, dass ein Objekt, das sich in Bewegung befindet und daher potenziell beschädigt werden kann, ein Kunstobjekt ist? Die Antwort lautet für einen 32-jährigen Künstler aus Immensee: Ja. Dijan Kahrimanovic hat aus seinen Motorrädern Kunstobjekte gemacht.

Dem Projekt «Art, Money, Work and Race» liegt eine relativ einfache Idee zugrunde: Der Künstler hat für das Fahrzeug eine Vollkasko- und eine Kunstversicherung abgeschlossen. Dadurch wird der Töff zu einem Kunstobjekt. Kahrimanovic konnte sich auf die Suche nach Sponsoren machen, die nicht nur den Umbau des Fahrzeugs finanzieren, sondern wo die Sponsoren ihre Logos auf dem Motorrad anbringen können.

Was ist an Motorrädern Kunst?

Die Motorräder von Kahrimanovic sind in erster Linie Rennfahrzeuge, aber auch Kunstobjekte. Denjenigen, die denken, dass Motorräder keine Kunstobjekte seien, antwortet er: «Wo die Grenze zwischen Handwerk und Kunst verläuft, kann auch ich nicht eindeutig sagen. Aber Motorräder an sich können auch gewisse Szenen, Haltungen oder Ideen repräsentieren.»

Die Idee kam ihm während der Corona-Pandemie. Er hatte damals ein Motorrad aus den 90er-Jahren gekauft, aber er hatte nicht genug Geld, um es nach seinem Geschmack in ein Kunstwerk umzubauen. Und da wurde ihm klar, dass sein Motorrad, genau wie klassische Kunstwerke, auch Sponsoren braucht, berichtete der «Freie Schweizer ».

Ja, klar. Niemand kann festlegen, was Kunst ist und was nicht. Nein. Für mich sind nur Gemälde und Skulpturen Kunst. Nein, und ich denke, dass dies nur eine Methode ist, um Motorräder kostenlos zu modifizieren. Ich habe keine klare Meinung dazu.

Ziel des Künstlers ist ein Rennstall

Der Töff, den Kahrimanovic während der Pandemie kaufte, ist fertig und muss nun noch auf seine Tauglichkeit für die Rennstrecke geprüft werden. Ausserdem hat er bereits alles, was er benötigt, um ein zweites Motorrad umzubauen und es für die Rennstrecke vorzubereiten. Bei den Rennen werden erfahrene Piloten die Fahrzeuge steuern, weil sie eine Leistung zwischen 150 und 200 PS haben.

Was die zukünftigen Pläne anbelangt, so baut Kahrimanovic gerade einen Rennstall auf: «Die Benennung des Rennstalls halte ich noch offen, falls sich eine Einigung mit einem Namenssponsor ergeben sollte». Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase, und bevor man über einen Namen dafür nachdenke, müsse man sehen, wie es sich weiter entwickelt.