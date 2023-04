Am Montag gibt es neue Warnstreiks am Flughafen Berlin Brandenburg

Zuerst die Deutsche Bahn am Freitag, jetzt der Flughafen Berlin Brandenburg am kommenden Montag: In Deutschland wird derzeit fleissig gestreikt.

1 / 3 Bereits am 13. März 2023 legte ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi den Flugverkehr am Flughafen Berlin Brandenburg lahm. IMAGO/Manngold Am kommenden Montag ist es erneut so weit: Verdi-Mitglieder werden ihre Arbeit niederlegen, weil sie mehr Lohn fordern. Zuvor war bereits an vielen anderen deutschen Flughäfen gestreikt worden. IMAGO/Andreas Franke Insgesamt sind auch sieben Flüge von Swiss vom Streik betroffen, so ein Mediensprecher gegenüber 20 Minuten. Es handelt sich ausschliesslich um Rückflüge von Berlin Brandenburg nach Zürich. IMAGO/Jochen Eckel

Darum gehts Die Gewerkschaft Verdi hat für den kommenden Montag neue Warnstreiks am Flughafen Berlin Brandenburg ausgerufen.

Insgesamt sind sieben Rückflüge von Swiss vom Warnstreik betroffen.

Auch bei der Deutschen Bahn könnten bald neue Streiks drohen.

Am Flughafen Berlin Brandenburg werden am Montag aufgrund eines Warnstreiks keine Passagierflüge abheben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle aufgerufen, ab 3.30 Uhr und bis Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Der Flughafen teilte daraufhin am Samstag mit, dass kein Passagierflug vom BER starten können wird.

Auch Ankünfte könnten betroffen sein, darüber entscheide die jeweilige Fluggesellschaft, teilte ein Flughafensprecher mit. Die Fluggäste seien aufgerufen, sich in den nächsten Tagen regelmässig bei den Fluggesellschaften über ihre Reisen zu informieren.

Der Warnstreik am Hauptstadtflughafen reiht sich ein in eine inzwischen lange Liste an Arbeitsniederlegungen vor allem im Verkehr in den vergangenen Wochen. Erst am Donnerstag und Freitag gab es Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg sowie am Freitag zusätzlich auch an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Die Warnstreiks führten zu zahlreichen Flugausfällen, Zehntausende Menschen waren betroffen. Am Baden-Airport wurde auch am Samstag noch gestreikt.

Insgesamt sieben Swiss-Flüge betroffen

Auf Anfrage von 20 Minuten teilt die Medienstelle der Swiss mit, dass wegen des Streiks auch Flüge zwischen Zürich und Berlin Brandenburg betroffen seien: «Sieben Rückflüge von Berlin Brandenburg nach Zürich werden nicht durchgeführt, die jeweiligen Hinflüge von Zürich nach Berlin Brandenburg können am Montag aber wie vorgesehen durchgeführt werden», erklärt Mediensprecher Michael Stief.

Fluggäste, die bei der Buchung ihre Mailadresse oder Telefonnummer angegeben haben, werden proaktiv informiert und auf Wunsch umgebucht. Wer allerdings über ein Reisebüro gebucht hat, solle sich an dieses wenden. Swiss sei bemüht, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten.

Auch weitere Warnstreiks im Bahnverkehr

Bereits am Freitagvormittag stand stundenlang der Bahnverkehr still, weil die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und 50 Bahnunternehmen stockten. Die Gewerkschaft hatte für acht Stunden zum Ausstand aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber vor den nächsten Verhandlungen zu erhöhen. Am kommenden Dienstag stehen die nächsten Gespräche zwischen der EVG und der Deutschen Bahn an – eine Lösung des Tarifkonflikts gilt aber als äusserst unwahrscheinlich. Die EVG hat bereits angedroht, dass es weitere Warnstreiks geben könnte.

Hintergrund der Flughafen-Warnstreiks von Donnerstag und Freitag sowie von Montag sind Verhandlungen über Zuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Regelungen zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte. Die Gespräche werden bereits seit geraumer Zeit zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) geführt.

«Wir fordern den BDLS noch einmal nachdrücklich auf, am 27. und 28. April ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen und nicht weiter auf Zeit zu spielen, sonst drohen weitere Streiks im Luftverkehr im Mai und an Pfingsten», sagte Wolfgang Pieper von der Gewerkschaft Verdi am Samstag laut Mitteilung.

