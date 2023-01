Swiss Pharmaceuticals: Lieferungen werden an Grenze zerstört

Die Firma Swiss Pharmaceuticals exportiert ihre Produkte in die ganze Welt. Auch in die Schweiz. Das klingt widersprüchlich, ist aber so. Denn: Swiss Pharmaceuticals ist keine Schweizer Firma, wie sie auf ihrer Website behauptet, sondern wahrscheinlich in der Slowakei angesiedelt. Die Adresse des angeblichen Hauptsitzes in Zürich befindet sich mitten auf dem (nicht am) Bahnhofquai. Die Fotos des dreiköpfigen Teams, das lässt sich leicht herausfinden, sind Stock-Fotos von Fitness-Coaches. Dubios .