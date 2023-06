Schlafen trotz Hitze: Expertin gibt Tipps, wie man gut schläft

Hast du auch schon mal mitten in der Nacht das Fenster aufgerissen, um eine nicht vorhandene Brise hereinzulassen, oder wurdest du von einem viel zu lauten Ventilator in deinen Träumen belästigt? Auch wenn der Sommer kalendarisch gesehen gerade erst angefangen hat, bescherte der Juni der Schweiz bereits hohe Temperaturen, die auch zur späten Stunde keine kurze Pause machten.

Ja, ich schlage mir oft die Nächte um die Ohren. Ich weiss mir mit Ventilator & Co. zu helfen. Ich wache öfter auf, aber das stört mich nicht. Ich schlafe immer wie ein Murmeltier. In meinem Schlafzimmer ist es zu jeder Jahreszeit kalt.

Eiskalte Helfer

Freiheit für Hände und Füsse

Morgens Sport treiben

«Plane dein Work-out für den Morgen ein, wenn es noch etwas kühler ist. Das trägt nicht nur zu einem gesunden Start in den Tag bei, sondern sorgt auch dafür, dass du früh am Tag viel helles Licht aufnimmt. So wirst du am Abend leichter müde und kannst trotz Hitze einschlafen. Wer am Morgen keine Zeit für Sport hat, kann versuchen, am Abend mit leichten Yoga- oder Stretching-Übungen zu entspannen.»