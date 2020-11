Hail-Mary-Pass : Wenn du das Spiel dank unglaublichem Catch in letzter Sekunde gewinnst

Nur ein letzter Wurf in die Endzone kann die Arizona Cardinals noch vor einer Niederlage bewahren. Dort steigt DeAndre Hopkins, einer der besten Wide Receiver der Liga, in die Höhe – der Rest ist Geschichte.

Die NFL-Saison ist gerade erst zur Hälfte rum – DeAndre Hopkins aber hat schon jetzt einen Platz in jedem Rückblick sicher. Und das vermutlich als Szene des Jahres – entsprechend hagelte es am Sonntag von Kollegen, Konkurrenten und Stars aus anderen Sportarten in den sozialen Medien sofort Lob und Anerkennung für den Wide Receiver der Arizona Cardinals. Umringt von drei Verteidigern der Buffalo Bills fischte der 28-Jährige einen Pass von Quarterback Kyler Murray über das halbe Spielfeld (rund 50 Meter) aus der Luft und entschied die Partie mit diesem Touchdown eine Sekunde vor Schluss – ein so genannter Hail-Mary-Spielzug (siehe Box). Die Begegnung endete dadurch mit einem 32:30-Sieg für die Cardinals.