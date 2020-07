Junge SVP

«Wenn du dein Parteilogo auf Wish bestellst»

Twitter lacht über das neue Logo der Berner Jungen SVP. Diese ist dennoch stolz auf das neue Logo.

Zum Vergleich: So sieht das offizielle Wappen des Kantons aus.

Nils Fiechter, Co-Präsident der Jungen SVP des Kantons Bern, hat auf Twitter das neue Logo der Jungpartei präsentiert. Es zeigt die Umrisse des Kantons Bern in Gelb und Rot, den Berner Bären sowie in Grün das bisherige Logo der Jungen SVP.

Bei den Usern fällt das Werk durch. So fragen sich die Kommentatoren etwa, was der Grafiker wohl beruflich macht, ob die Macher farbenblind sind oder ob es vom Coiffeur gestaltet wurde. Ein User bemerkt trocken: «Das ist kein Logo.» Ein anderer mutmasst, die Partei habe das Logo auf dem China-Shop Wish bestellt.