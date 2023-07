Threads Profil löschen

In den App Stores von Apple und Google Android ist die neue App in mehr als 100 Ländern abrufbar. Doch kurz nach der Lancierung gibt es schon einen Haken.

Darum gehts Twitter ist seit der Übernahme durch Elon Musk in Nöten.

Meta sieht da eine günstige Gelegenheit und greift nun mit Threads an.

Userinnen und User sind aber bereits verärgert.

Der Facebook-Konzern Meta hat seine mit Twitter konkurrierende App namens Threads an den Start gebracht. Die Anwendung wurde in der Nacht zum Donnerstag in den USA und Dutzenden anderen Ländern freigeschaltet. In einigen EU-Staaten sowie in der Schweiz wird Threads zunächst nicht verfügbar sein – der Konzern verweist auf noch offene regulatorische Fragen. Innerhalb von 24 Stunden gab es bereits mehr als 50 Millionen Anmeldungen. Möchtest du die App trotzdem schon verwenden, gibt es hier eine Anleitung dazu.

Userinnen und User bereits verärgert

Doch einige Userinnen und User haben bereits einen Haken an der ganzen Sache festgestellt. Das Löschen ihres neuen Social-Media-Kontos bei Threads hatte unerwartete Folgen. Während ein Profil in der App vorübergehend deaktiviert werden kann, muss für eine dauerhafte Löschung auch Instagram geopfert werden, da beide Plattformen miteinander verflochten sind, wie die «Daily Mail» berichtet.

In der Insta-App heisst es, dass man «jederzeit einzelne Beiträge löschen, ein Profil als privat kennzeichnen oder andere Nutzerinnen und Nutzer einfach blockieren kann». Ganz unten dann der Hinweis: Wer sein Threads-Konto löschen will, muss auch sein Instagram-Konto löschen. Eine Userin schreibt: «Ich habe meinen Threads-Account bereits deaktiviert, aber es hat sich herausgestellt, dass man seinen Account nicht löschen kann, ohne auch seinen Instagram-Account zu löschen.» Daher solle man sich vielleicht gar nicht erst anmelden, so die Userin weiter.

Adam Mosseri, Leiter von Instagram bei Threads, meldete sich auf die vernichtenden Tweets. «Ich habe einige Fragen zum Thema Kontolöschung erhalten», so Mosseri. Er wiederholte dann noch einmal, dass man sein Threads-Konto deaktivieren oder auf privat stellen könne. «Threads wird von Instagram betrieben, also ist es im Moment nur ein Konto, aber wir suchen nach einer Möglichkeit, dass ihr euer Threads-Konto separat löschen könnt.» Das werde jedoch einige Zeit dauern. Threads gehört zum Meta-Konzern, welcher mehr als drei Milliarden Nutzerinnen und Nutzer weltweit hat, darunter auf Facebook, Instagram oder Whatsapp.

Twitter-Chef Musk droht mit Klage

Twitter-Besitzer Elon Musk hat dem Facebook-Mutterkonzern Meta wegen dessen neuer Plattform Threads eine Klage angedroht. In einem am Donnerstag von der Website «Semafor» veröffentlichten Brief schreibt Musks Anwalt Alex Spiro an Meta-Chef Mark Zuckerberg, Meta habe «rechtswidrig Betriebsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum» von Twitter veruntreut. Der Facebook-Mutterkonzern wies die Vorwürfe zurück.

Meta habe zahlreiche frühere Twitter-Mitarbeiter eingestellt, die nach wie vor Zugang zu «Betriebsgeheimnissen und anderen höchst vertraulichen Informationen» gehabt hätten, erklärte Spiro laut «Semafor». Diese Mitarbeiter seien gezielt eingesetzt worden, um binnen Monaten in Konkurrenz zu Twitter eine Nachahme-App zu erstellen. Twitter behalte sich alle Rechte zum Schutz seines geistigen Eigentums vor, einschliesslich juristischer Mittel. «Wettbewerb ist okay, Betrügen ist es nicht», erklärte Musk.

