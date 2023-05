6000 Franken pro Portion: Das ist das teuerste Glace der Welt

In Europa kostet eine Kugel Glace zwischen 1.20 und zwei Euro, in der Schweiz auch gerne mal fünf oder sechs Franken. Weit in den Schatten stellt das dagegen der Preis des Glaces mit Namen «Byakuya», das pro Portion schlappe 6696 Dollar – umgerechnet 6013 Franken – kostet! Für das Glace, das aus dem Hause Cellato stammt, werden nur die allerfeinsten Zutaten verwendet, beispielsweise eine besondere Sorte weissen Trüffels, die im piemontesischen Alba (Italien) gesammelt wird. Allein diese Trüffelsorte ist eine wahre Kostbarkeit und mit über 15’000 Dollar bepreist.