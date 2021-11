Giving Tuesday - Wenn du dich fürs 20-Minuten-Login registrierst, spenden wir für Bedürftige

Das ist die Winterhilfe

Die Winterhilfe unterstützt mit Naturalleistungen. Das heisst, es wird kein Geld ausbezahlt, sondern es werden Kleider besorgt, die Kosten für den Musikunterricht übernommen oder dringende Rechnungen beglichen. Die Angebote richten sich ausschliesslich an Menschen, die in der Schweiz leben und deren Einkommen sich am Existenzminimum bewegt. Jedes Hilfsgesuch wird geprüft, auch dahingehend, ob eine andere Organisation, wie etwa das Sozialamt, für die Leistungserbringung zuständig ist. Im vergangenen Jahr hat die Winterhilfe mehr als 50'000 Menschen unterstützt, darunter beinahe 27'000 Kinder.