Influencer-Ratschläge«Wenn du dich krank fühlst, schmink dich und geh raus»

Epidemiologe Andreas Cerny findet die Botschaft gefährlich.

«Ich fühle mich gar nicht gut. Ich spüre, wie die Grippe kommt», erzählt die Zürcher Influencerin Mimoza am Donnerstag ihren knapp 140’000 Followern auf Instagram. Während der Ansprache an ihre Insta-Community sitzt sie geschminkt und gestylt in ihrem Auto. «Ich bin gerade in Zürich angekommen», so die 24 -Jährige.

Eigentlich sei sie nicht in der Stimmung, um nach draussen zu gehen. Dennoch habe sie sich «dazu gezwungen», denn: «Wenn ich rausgehe, fühle ich mich besser.» Deswegen appelliert sie an ihre Insta-Gefolgschaft: «Ich möchte euch motivieren: Auch wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht – so wie mir–, zwing dich dazu, rauszugehen. Zieh dich an, schmink dich und geh raus.»

«Bin sehr müde, weil ich so erkältet bin»

Wenige Stunden später meldet sie sich erneut auf der Plattform. Dieses Mal sendet sie von ihrem Bett aus, ihre Stimme klingt deutlich angeschlagen. «Guten Morgen, Menschen. Ich komme einfach nicht aus dem Bett raus. Ich bin immer wieder aufgewacht, weil Schnodder unangekündigt aus meiner Nase gelaufen ist.» Sie fühle sich aufgrund ihrer Erkältung sehr müde. Dennoch treffe sie später noch ihre Schwester, um «im Wald neue Videos für Instagram» zu drehen. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Lekaj, dass sie schlicht Erkältungssymptome habe. «Diese sind Corona-relevant.»

Epidemiologe findet die Botschaft «gefährlich»

Dass ein Influencer in Zeiten der Corona-Krise dazu aufruft, trotz Krankheitssymptomen aus dem Haus zu gehen, findet Epidemiologe Andreas Cerny «gefährlich». «Als Influencerin hat man eine grosse Verantwortung den Followern gegenüber. Ratschläge, wie sie hier formuliert wurden, sind falsch und gefährden die Personen, mit denen man in Kontakt kommt», so Cerny gegenüber 20 Minuten.