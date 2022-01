Statt Dating-App: Wie dir diese Knöpfe zu neuen Dates verhelfen

Laut Stephanie Boo läuft das Projekt «chn.opf» mit den Dating-Buttons sehr gut. So habe sie bereits ungefähr 500 Knöpfe verkauft.

So sehen die Knöpfe aus. Vier Knöpfe geben die Art der Beziehung an, die man sich wünscht, und drei weitere geben über die sexuelle Orientierung Aufschluss.

Es war bereits vor der Covid-Pandemie meist nicht leicht, neue Leute kennenzulernen. Noch schwieriger wird es, wenn es um die Liebe geht. Und durch die Shutdowns droht das soziale Leben nun, sich gänzlich ins Digitale zu verabschieden. Nicht ganz. Stephanie Boo, Initiantin des Projekts «chn.opf», will mit ihren Knöpfen das Dating neu befeuern. Analoges Dating – also ganz ohne App. Im Zentrum stand dabei die Frage, wie man am besten zeigen kann, welche Art der Beziehung überhaupt gewünscht ist. Herausgekommen sind vier Buttons, die die erhoffte Art der Beziehung angeben, und drei weitere geben über die sexuelle Orientierung Aufschluss. Mitte Oktober startete sie damit und traf offenbar einen Nerv.