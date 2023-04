Gänsesäger: Wenn du Küken ohne Mutter siehst, nicht zum Wasser bringen

Gänsesäger brüten zurzeit in Türmen und Mauern der Luzerner Altstadt. Die Küken springen in die Tiefe, sobald sie geschlüpft sind. Diese Jungen sollen auf keinen Fall eingefangen und ohne Mutter am Wasser ausgesetzt werden. Grund: Sie sterben nach kurzer Zeit an Unterkühlung.

Darum gehts Zwischen Anfang April bis Mitte Juli sind die Gänsesäger-Familien mit ihren Jungen wieder unterwegs.

Die Ornithologische Gesellschaft der Stadt Luzern verteilt Merkblätter, wie Passanten bei Begegnungen mit den Tieren richtig umgehen können.

Wird Hilfe benötigt, sind die Ornithologen über eine Gänsesäger-Helpline zu erreichen.

Besondere Post haben die Haushaltungen rund um die Museggmauer erreicht: Ein Flyer der Ornithologischen Gesellschaft der Stadt Luzern macht in diesem Merkblatt darauf aufmerksam, wie mit frisch ausgeflogenen Gänsesäger-Familien an der Museggmauer umzugehen ist, weil diese Familien bis etwa Mitte Juli wieder unterwegs sind. «Wenn die Jungen geschlüpft sind, springen sie aus der Höhe in die Tiefe», sagt Karin Christen, Leiterin des Gänsesäger-Teams, auf Anfrage. Die Mütter der Jungtiere kann man auch nicht gerade als zimperlich bezeichnen: Will ein Jungtier nicht von alleine in die Tiefe springen, kommt es laut Christen auch vor, dass die Mutter mit einem Schubser Nachhilfe leistet oder ein Tier kann auch etwa durch Windstösse in die Tiefe fallen.

Weil der Weg von Gänsesäger-Familien von der Museggmauer bis zum See oder der Reuss nicht ganz gefahrlos überwunden werden kann, gibt es Schützenhilfe durch die Ornithologische Gesellschaft der Stadt Luzern. Wichtig zu wissen ist, dass Gänsesäger-Familien nicht erschreckt oder eingefangen werden dürfen. Christen: «Die Weibchen sind sehr scheu und schreckhaft und lassen ihre Jungen bei grosser Gefahr oder Stress im Stich. Sie fliegen auf und beginnen, über dem Gebiet zu kreisen.»

«Meist kehren sie nach kurzer Zeit zurück und nehmen die Jungen wieder an, wenn die Gefahr vorbei ist und sie die Jungen wieder finden können.» Bei länger anhaltenden Störungen lassen sie die Jungen allein und kehren nicht mehr zurück. Fliegt ein Weibchen auf, rennen die Jungen in der Regel auseinander und verstecken sich. Dort verharren sie zwischen 30 und 60 Minuten in Ruhe, bevor sie wieder beginnen, nach der Mutter zu rufen.

Familien zur Reuss oder zum See im Gänsemarsch begleiten

Das Weibchen kennt zwar den Luftweg zum Gewässer, nicht aber den genauen Fussweg. Ohne grosse Schwierigkeiten geht das entlang der Nordseite der Museggmauer bis zum Nölliturm. «Schwierig wird es aber auf der Südseite der Museggmauer: Dort lauert in der Altstadt und am Schweizerhofquai grosse Gefahr durch die vielen Leute und den Verkehr», sagt Christen. Darum empfiehlt sie, beim Schweizerhofquai und beim Nölliturm den Verkehr, wenn nötig, kurzzeitig anzuhalten. In solchen Fällen könne auch die Luzerner Polizei aufgeboten werden. Wenn Christen davon spricht, die Gänsesäger-Familie zu begleiten, meint sie, langsam und im Gänsemarsch hinter der Familie in die gewünschte Richtung zu spazieren. Dabei sollte ein Abstand von zehn bis zwanzig Metern eingehalten werden. Christen: «Wichtig ist auch, den Weg nach vorne freizumachen, Passanten zur Seite zu bitten und Hunde an der Leine zu halten.»

Werden Jungtiere aufgefunden, sollen sie auf keinen Fall eingefangen und ohne Mutter am Wasser ausgesetzt werden. Weil sie ihr Gefieder nicht selbst einfetten und das Wasser nicht selbstständig verlassen können, würden sie nach kurzer Zeit an Unterkühlung sterben. Findern empfiehlt Christen, Ruhe zu bewahren und die Gänsesäger-Helpline unter 079 577 83 99 aufzubieten. In Luzern brüten seit dem Jahr 2000 Gänsesäger in den Museggtürmen. 2021 wurden an der Museggmauer 25 brütende Gänsesäger-Familien mit 183 Jungen beobachtet. Davon wurden 33 Baby-Gänsesäger zur Aufzucht in die Vogelwarte gebracht und später wieder ausgewildert. Die Tiere, die zur Gruppe der Entenvögel gehören, sind potenziell gefährdet.

