Am späten Mittwochabend war der Geschäftsführer eines Uhren-Ateliers in Triesen FL bei einem Kunden, um eine Uhr auszuliefern. Nach dem Termin machte sich der 25-jährige Solothurner auf den Heimweg. «Wegen des Schneefalls hat es lange gedauert und war mühsam». Noch mühsamer wurde es, als er zu Hause im Kanton Solothurn feststellte, dass er seine Aktenmappe wohl auf dem Weg verloren hatte. «Ich habe sie überall gesucht, sie ist nicht zu finden. Ich muss sie wohl auf das Autodach gelegt haben und losgefahren sein.» Er vermutet, dass die Mappe irgendwo auf der Meierhof- oder Landstrasse in Triesen oder Vaduz verloren ging oder spätestens im Au-Kreisel in Vaduz vom Dach geflogen ist. Den Kreisel hatte er zu ¾ befahren, bevor er in die Zollstrasse einbog. Auch dort könnte sich die Mappe befinden.