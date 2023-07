Imitationswaffe: Wenn du diese Wasserpistole kaufst, drohen dir bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe

Eine Frau kauft online zwei Wasserpistolen und hat deshalb ein Strafverfahren am Hals: Wie sie auf Social Media schreibt, habe sie für ihre elfjährige Enkelin für neun und 13 Franken online zwei Wasserpistolen gekauft. Die Artikel seien jedoch am Zoll wegen des Verstosses gegen das Waffengesetz beschlagnahmt worden. Die Polizei habe ein Strafverfahren eröffnet, so die 62-Jährige. In den Kommentaren berichtet jemand von einer ähnlichen Erfahrung. Für ein Familienmitglied habe der Kauf mit einer Busse von 800 Franken geendet.