Dieser Fisch sieht zwar schön aus, verloren hat er hierzulande aber nichts. Der Sonnenbarsch, ein aus Nordamerika stammender Aquarienfisch, wird zunehmend im Bodensee gemeldet. Während die ersten Hinweise bereits im Jahr 2014 (Untersee) eintrafen, konnte der Fisch gemäss dem «St. Galler Tagblatt» kürzlich in der Bucht vor Goldach fotografiert werden. Wie genau dieser in den See gelangen konnte, ist unklar. «Möglich ist, dass der Sonnenbarsch durch Aquarienbesitzer im See ausgesetzt wurde», so Roman Kistler, Leiter der Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau.

Ob der Sonnenbarsch, der auch in Weihern und Teichen im Kanton Thurgau gemeldet wurde, für einheimische Fische ein Problem ist, lässt sich nicht genau sagen. «Das ist schwierig vorauszusagen», meint Kistler. Ob er andere Fischarten verdrängen kann, wird sich also erst in Zukunft zeigen.

Töten ist Pflicht

Für den Fischfang ist der Sonnenbarsch nicht interessant. «Der Fisch ist zwar essbar, doch wegen seiner geringen Grösse ist der Fang nicht lukrativ», sagt Kistler. Der Fisch kann bis zu 30 Zentimeter lang werden, aber in den meisten Fällen werde der Fisch nicht grösser als zehn Zentimeter. Zudem gingen nur sehr wenige Exemplare ins Netz. Falls man einen Sonnenbarsch einfängt, sollte man ihn aber auf keinen Fall wieder aussetzen. Wird man dabei erwischt, droht eine Strafe. «Die Höhe der Geldstrafe liegt im Ermessen des Staatsanwaltes», sagt Roman Kistler. Im Maximalfall droht eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen.

Vielmehr müsse man den Fisch töten, wenn man einen solchen aus dem Wasser zieht. «Um einen Fisch tierschutzkonform zu töten, muss man diesen zuerst mit einem Schlag auf den Kopf betäuben, bevor man ihn mit einem Kiemenschnitt ausbluten lässt», erklärt Kistler das Vorgehen.

Was sind invasive Arten? Eine invasive Art ist eine gebietsfremde Art, die negative Auswirkungen auf andere Arten oder Lebensräume hat. Gebietsfremde Arten, in der Fachsprache Neobiota benannt, sind Tier- oder Pflanzenarten, die durch den Einfluss des Menschen in ein neues Gebiet gekommen sind. Meistens geschieht das bewusst, zum Beispiel bei der Einführung einer neuen Nutzpflanze. Eine bekannte Neobiota ist die Kartoffel in Europa, die ursprünglich aus Südamerika stammt.

Nicht die einzige eingeschleppte Art