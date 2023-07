Eichhof ruft Radler 2.0 Zitrone zurück

Alle Produkte in der Brauerei und in der Logistik seien sofort kontrolliert und, wo notwendig, gesperrt worden.

«Wir empfehlen, das Produkt Eichhof Radler 2.0 Zitrone an der Verkaufsstelle zurückzugeben. Sie erhalten einen kostenlosen Ersatz», schreibt die Luzerner Brauerei Eichhof am Montag. Was stimmt nicht mit dem Produkt? Entgegen den Angaben auf dem vorderen Etikett «Alkoholfrei» enthalte das Bier zwei Prozent Alkohol. Umkarton, Halsetikette und Rückseite der Flasche seien korrekt gekennzeichnet. Auf dem Rückenetikett sei der Alkoholgehalt von zwei Prozent Alkohol richtig deklariert.

Produkte wurden kontrolliert und gesperrt

Womöglich ausgeliefert worden sei das betroffene Produkt zwischen dem 7. Juni und dem 3. Juli 2023. Das Produkt sei – im Mass genossen – nicht gesundheitsschädlich. «Für alle, die keinen Alkohol trinken wollen oder dürfen, wird jedoch dringend vom Konsum abgeraten», so Eichhof weiter.



Alle Produkte in der Brauerei und in der Logistik seien sofort kontrolliert und, wo notwendig, gesperrt worden. Die Händler, an die das Produkt geliefert worden sei, seien umgehend informiert worden, dieses Produkt nicht mehr zu verkaufen.