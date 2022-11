Insider verraten: Wenn du dieses Codewort im Flugzeug hörst, könnte eine Leiche an Bord sein

Code Adam : Wird vom Flughafenpersonal benutzt, um andere Mitarbeiter auf ein vermisstes Kind aufmerksam zu machen, zu Ehren von Adam Walsh, einem Kind, das 1981 in einem Kaufhaus entführt wurde.

Last minute paperwork: Damit wird auf eine Verzögerung aufmerksam gemacht. Das bedeute in der Regel eine Änderung des Flugplans, oder um etwas, das mit dem Gewichtsausgleich des Flugzeugs zu tun habe, oder einfach darum, dass das Wartungspersonal das Flugbuch in Ordnung bringt.