Zugelaufene Katzen

Wenn du dieses Tier einfach behältst, machst du dich strafbar

Oft geschieht es, dass Katzen sich verirren oder bewusst jemand anderem zulaufen. Doch, diese einfach zu behalten, ist strafbar. Der Thurgauische Tierschutzverband erklärt, wie man in einem solchen Fall richtig handelt.

«Mir ist eine Katze zugelaufen – was soll ich tun?» Genau über diese Frage klärt der Thurgauische Tierschutzverband (TTSV) am Montag in einer Medienmitteilung auf. Es komme nämlich häufig vor, dass Katzen in der nahen Nachbarschaft sowie auch weiter weg vom Zuhause das unbekannte Gebiet erkunden. So laufen die Tiere auch oft den Menschen zu, da sie neugierig sind und gern um Essen und Streicheleinheiten betteln.