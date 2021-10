Stau von dem Nordportal : Wenn du durch den Gotthard willst, brauchst du Geduld

Vor dem Nordportal kommt es am Samstagmorgen bereits zum Stau. Wir behalten die Entwicklung im Auge.

Stau in Richtung Süden.

In mehreren Kantonen haben die Herbstferien begonnen. Und Ferienzeit heisst meistens auch Stauzeit. Dies bewahrheitet sich auch an diesem 2. Oktober. Um 8.20 Uhr betrug der Zeitverlust vor dem Gotthard-Nordportal bereits bis zu 50 Minuten. Die Fahrzeuge stauten sich auf eine Länge von 5 Kilometern, wie der TCS via Twitter schreibt.