Luzern: Mann bestellt illegale Hochleistungsschleuder auf Wish

Nur: Solche Hochleistungsschleudern sind in der Schweiz illegal und der Mann verfügte über keine Ausnahmebewilligung. Er habe sich bei der Einschätzung, ob es sich bei der Schleuder um eine illegale Waffe handle oder nicht, geirrt. Ein Irrtum, der laut Staatsanwaltschaft aber vermeidbar gewesen wäre, wenn er sich über die Rechtslage erkundigt hätte.

Wie die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl schreibt, hatte der Mann die Schleuder für 48 Franken bestellt und aus dem Ausland an seinen Wohnort liefern lassen.

Auf Wish bestellte ein Mann aus Luzern eine Hochleistungsschleuder mit Armstütze.

Die Polizei fand am Abend des 14. Oktober in einer Wohnung in Luzern ein ganzes Arsenal von Waffen und gefährlichen Gegenständen: Luftgewehr, Armbrust, Beil, Hacke, Schwert, Köcher mit diversen Pfeilen – und eine Hochleistungsschleuder mit Armstütze. Dazu noch rund drei Gramm Amphetamin. Das geht aus einem rechtskräftigen Strafbefehl hervor, der 20 Minuten vorliegt.