1 / 6 Geflügelprodukte wie Poulet-Fleisch und Eier können nach wie vor ohne Bedenken konsumiert werden. Getty Images Nach bisherigen Erkenntnissen besteht weiterhin keine Gefahr für den Menschen. Getty Images Das Vogelgrippe-Virus wurde in den letzten Wochen im Ausland bei einigen toten Wildvögeln entlang der Vogelzugrouten festgestellt. gov.uk/IDM

Darum gehts Bei einigen toten Wildvögeln im Ausland wurde das Vogelgrippe-Virus festgestellt.

Die Virustypen sind für den Menschen nicht ansteckend.

Eine Ansteckung von Hausgeflügel hätte jedoch fatale Folgen.

Bund und Kantone reagieren deshalb.

Es wurden Kontroll- und Beobachtungsgebiete mit Massnahmen definiert.

Das Vogelgrippe-Virus wurde in den letzten Wochen im Ausland bei einigen toten Wildvögeln entlang der Vogelzugrouten festgestellt. Die gefundenen Virustypen sind für den Menschen nicht ansteckend. Eine Ansteckung von Hausgeflügel hätte jedoch weitreichende wirtschaftliche Folgen und würde einschneidende Massnahmen erfordern, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei. Bund und Kantone forcieren deshalb ihre Prävention, nachdem in Radolfzell (D) am 20. Januar bei einem zweiten Vogel, einer Krähe, das Virus festgestellt worden ist. Am 29. Dezember erfolgte bereits ein erster Nachweis bei einem toten Schwan im Raum Konstanz (D).

Kontroll- und Beobachtungsgebiete

Zum Schutz des Geflügels hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einer Verordnung, die per 25. Januar 2021 in Kraft getreten ist, Kontroll- und Beobachtungsgebiete definiert. Im Kanton Thurgau besteht das Kontrollgebiet aus einem 1 Kilometer breiten, das Beobachtungsgebiet aus einem 3 Kilometer breiten Streifen entlang des Bodensee- und Rheinufers. Die genaue Gebietsführung ist im ThurGIS abrufbar. Im Kanton St. Gallen sind davon ganz oder teilweise die Gemeinden in Bodenseenähe und im Rheintal bis nach Sennwald betroffen. In Appenzell Ausserrhoden sind davon Teile der Gemeinden Heiden, Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden betroffen; in Appenzell Innerrhoden betrifft es die östliche Exklave des Bezirks Oberegg.

Im Kontrollgebiet gelten folgende Massnahmen:

- Geflügel muss so gefüttert und getränkt werden, dass die Futter- und Tränkestellen für Wildvögel nicht zugänglich sind.

- Werden Auslaufflächen weiter genutzt, sind diese mit Netzen abzudecken, die eine Maschengrösse von höchstens vier Zentimetern aufweisen.

- Kann der Aussenbereich nicht abgedeckt werden, so ist das Geflügel in geschlossenen Ställen oder im Aussenklimabereich zu halten.

- Vor dem Betreten der Stallungen müssen die Schuhe gewechselt und Überkleider angezogen werden. Die Hände sollten regelmässig desinfiziert werden.

- Noch nicht registrierte, auch kleine Geflügelhaltungen müssen sich sofort bei den kantonalen Behörden registrieren lassen.

Pflichten für Geflügelhalter

Im Beobachtungsgebiet sind Geflügelhalter, die mehr als 100 Tiere halten, verpflichtet, Aufzeichnungen zu umgestandenen Tieren und auftretenden Krankheitsanzeichen zu machen. Ebenso sind alle Geflügelhalter verpflichtet, in ihrer Geflügelhaltung auftretende respiratorische Symptome, einen Rückgang der Legeleistung oder eine Abnahme der Futter-/Wasseraufnahme einem Tierarzt, der das Veterinäramt sofort informiert, zu melden. Die Massnahmen für das Beobachtungsgebiet gelten auch im Kontrollgebiet. Die neuen Vorschriften gelten vorläufig bis zum 15. März 2021.

Personen, die tote Wildvögel finden, sollen diese nicht berühren, sondern den Fund dem Veterinäramt melden. Dieses wird die Bergung der Kadaver und eine allfällige Untersuchung derselben veranlassen. Bisher gibt es in der Ostschweiz keinen bestätigten Fall von Vogelgrippe. Geflügelprodukte wie Poulet-Fleisch und Eier können nach wie vor ohne Bedenken konsumiert werden.

Schweizweite Ausbreitung unwahrscheinlich

Die Wildwasservögel, die in der Schweiz überwintern, befinden sich nicht mehr auf dem Weg in den Süden. Sie sind in ihren Winterquartieren angekommen und bleiben stationär. Es ist deswegen gemäss BLV wenig wahrscheinlich, dass sich das Virus in der ganzen Schweiz ausbreitet.