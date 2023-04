Touristenort Portofino verhängt Strafen für Selfies

Die farbigen Häuserfassaden und der Meerblick im italienischen Küstendorf Portofino ziehen viele Touristen und Touristinnen an, die dort auch gerne Fotos machen. Dabei halten sie oft den Verkehr auf, weshalb das Dorf Reisende daran hindern möchte, lange an den beliebten Plätzen zu bleiben.

Touristen blockierten Strassen und verursachten Staus

Der Bürgermeister begründete die Entscheidung damit, dass die Touristen und Touristinnen an diesen Orten ein «anarchisches Chaos» verursachten, was zu massiven Staus und blockierten Strassen geführt habe. Die Strafen wurden am Osterwochenende eingeführt, gelten bis im Oktober und sollen solche Zustände während der diesjährigen Feriensaison verhindern.

Selfieverbote gibt es auch an anderen bei Touristen beliebten Orten. Beispielsweise in New York und Kalifornien ist es verboten, Selfies in Zoos zu machen, wenn sich gefährliche Wildtiere im Hintergrund befinden. Und im Tower of London dürfen dort keine Selfies geknipst werden, wo die Kronjuwelen aufbewahrt werden.