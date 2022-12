Uber Sleigh: In Lappland holt sich ein Rentier-Schlitten ab

Du hast ein Uber bestellt, aber plötzlich steht ein Rentier mit Schlitten vor dir? Falls du Mitte Dezember per Zufall in Lappland in Finnland weilst und dir das passiert, wundere dich nicht: Denn der weltweit erste On-Demand-Rentier-Service namens Uber Sleigh – also auf Deutsch Uber-Schlitten – ist demnächst verfügbar.