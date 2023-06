Dubrovnik verbannt Rollkoffer

Wer in den Ferien schon einmal ein hübsches Hotel mitten in der Altstadt gebucht hat, kennt das Problem: Um überhaupt zur Unterkunft zu gelangen, musst du zuerst deinen Koffer quer durch die Gassen schleifen, was auf den Kopfsteinpflastern ganz schön laut werden kann. Genau von dem hat die kroatische Stadt Dubrovnik jetzt genug – und verbannt kurzerhand Rollkoffer aus der Altstadt.

Wie «Time Out» berichtet, drohen Bussen in Höhe von 265 Euro (260 Franken) für alle, die sich nicht an das Verbot halten. Die Stadtverwaltung plant zudem ab November ein neues System, welches Koffer innerhalb der Altstadt komplett verbannt. In Zukunft sollen Schliessfächer für das Gepäck von Reisenden ausserhalb der Altstadt zur Verfügung stehen. Diese werden anschliessend per Kurier direkt an die Adresse der Gäste gebracht.