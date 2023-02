«Hört auf, so oft Sorry zu sagen!»

Sagst du in deinem Job auch oft Sorry? Achtung! Wer sich zu oft entschuldigt, wirkt unsicher und wenig selbstbewusst. So tappst du nicht in die Over-apologizing-Falle.

Darum gehts «Wer dauernd Sorry sagt, zweifelt an sich selbst», heisst es in einem Tiktok-Video.

Eine floskelhafte Entschuldigung verfehle meist ihre Wirkung, sagt eine Expertin für Kommunikation.

Sie erklärt im Artikel, wann eine Entschuldigung angebracht ist – und wann nicht.

«Hört endlich auf, euch für alles zu entschuldigen» – diesen Tipp findet man auf Social Media oft. Vor allem in der Berufswelt habe es negative Folgen, zu oft Sorry zu sagen, sagen Karriere-Coaches auf sozialen Medien.

Doch was steckt dahinter? Und stimmt das wirklich? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Over-apologizing.

Was ist Over-apologizing?

Over-apologizing heisst, dass man sich zu oft entschuldigt. Auch dann, wenn es gar keinen Grund dafür gibt.

Warum ist Over-apologizing ein Problem?

Es kann dazu führen, dass Arbeitskolleginnen und -kollegen weniger von einem halten. Das Over-apologizing senke zudem das Selbstwertgefühl der Person, die sich zu oft entschuldigt. Und künftige Entschuldigungen wirkten so weniger stark. «Wer dauernd Sorry sagt, zweifelt an sich selbst», heisst es in einem Tiktok-Video.

«Viele verwenden Entschuldigungen floskelhaft», sagt Claudia Sedioli, Dozentin für Kommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kommunikationsberaterin. So verfehle eine Entschuldigung ihre Wirkung, man schwäche seine eigene Position und erwecke den Eindruck, dass man an sich selbst zweifle.

Wer entschuldigt sich zu oft, wer nicht?

In einem Gespräch ist oft eine Person im Hochstatus, die andere im Tiefstatus, wie Sedioli erklärt. Wer im Hochstatus sei, führe das Gespräch und wirke selbstbewusst. Die Person im Tiefstatus höre eher zu, rede leise, nutze «Weichmacher-Formulierungen» und entschuldige sich öfters. Das sei zwar nicht per se schlecht, es wirke aber oft so, als ob man sich nicht durchsetzen könne – so werde man kaum wahrgenommen.

Wann entschuldigen wir uns, obwohl es nicht nötig wäre?

Ein gutes Beispiel sind technische Probleme im Berufsalltag, zum Beispiel bei einer Präsentation. Auch wer an einem Gespräch teilnehmen will, sagt oft zuerst «sorry», um den Einstieg in den Dialog zu finden. Das sei nicht clever, sagt Sedioli, denn man wirke so wenig selbstbewusst und komme dann oft nicht zu Wort.

Was sollten wir stattdessen tun oder sagen?

Bei technischen Problemen sind folgende Sätze angebracht:

Vielen Dank für Ihre Geduld.

Vielen Dank fürs Warten.

Wer an einem Gespräch teilnehmen will, kann folgende Formulierungen verwenden:

Ich würde gerne anfügen, dass …

Ich denke, dass …

Es gibt auch eine andere Perspektive …

Sogar wer einen Fehler macht, muss nicht zwingend Sorry sagen. Auch folgende Aussagen wirken:

Vielen Dank für deine Rückmeldung.

Ich übernehme die volle Verantwortung.

Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.

Wie kann ich es besser machen?

Ist es nicht positiv, wenn man sich entschuldigt?

«Eine ernstgemeinte Entschuldigung ist nie schlecht», sagt Sedioli. Man müsse aber aufpassen, dass es nicht wie eine Floskel wirke. Wer sich oft entschuldige, sollte den Blick danach nach vorne richten, mit Sätzen wie:

Entschuldigung, aber jetzt haben wir es im Griff, machen wir weiter!

Tut mir leid, nun funktioniert es, weiter gehts!

Wann sollte man sich entschuldigen, wann nicht?

«Wer einen Fehler macht, der keine negativen Konsequenzen hat und keine grossen Probleme verursacht, muss sich im Normalfall nicht entschuldigen», sagt Sedioli. Wer hingegen zum Beispiel für ein Meeting eine falsche Uhrzeit kommuniziere und so für Verwirrung und Unannehmlichkeit sorge, sollte sich entschuldigen. Wichtig sei, dass man dabei im Gespräch auch auf kulturelle Unterschiede Rücksicht nehme, sagt Sedioli.

Müssen wir uns das Entschuldigen abgewöhnen?

«Nein, aber wir sollten es nicht übertreiben», sagt Sedioli. Denn wer sich zu oft entschuldige, erziele nicht die gewollte Wirkung. Wer nicht wisse, wie er rüberkomme, könne eine Drittperson um ein Feedback fragen.

