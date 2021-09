Neuseeland - Wenn du in diesem Zoom-Meeting bist, arbeitest du garantiert nicht

Die Aufzeichnung einer Zoom-Konferenz des Gemeinderats vom Waipa District in Neuseeland wurde auf Youtube über 290’000 Mal angeklickt. Aber woher kommt das plötzliche Interesse an einer Konferenz, an der unbekannte Personen teilnehmen, die irgendwo auf der Welt sitzen? Um nicht gestört zu werden. Und zwar dann, wenn man eigentlich hätte arbeiten sollen, schreibt «BBC» .

Das Video wurde im April 2020 aufgenommen und seither rege genutzt, um so zu tun, als wäre man beschäftigt. Heisst also: Die Menschen spielen das Youtube-Video des Rats zu Hause oder am Arbeitsplatz ab und erwecken so den Anschein, dass sie aktiv an ebendiesem Meeting teilnehmen. Ein Nutzer der Plattform schreibt: «Ich habe das Video bei der Arbeit eingesetzt, damit es so aussieht, als wäre ich beschäftigt, um zu vermeiden, dass ich mich mit einer stressigen Person auseinandersetzen muss.» Eine andere schreibt: «Es hat funktioniert!»