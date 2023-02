Thailand: Bei Einreise musst du bald zahlen

Reisen : Wenn du in Thailand einreist, wirst du bald zur Kasse gebeten

Mit der ab Juni geltenden Touristensteuer will die Regierung in Bangkok den Touristen ihre Kranken- und Unfallversicherung gewährleisten. Je nach Transportmittel fällt die Gebühr unterschiedlich hoch aus.

IMAGO/Russian Look

IMAGO/Russian Look

Thailand ist für viele Leute eines der beliebtesten Urlaubsziele, wenn es um Ferien an der Sonne geht.

Die Regierung erwartet durch die Steuer Einnahmen in der Höhe von 106 Millionen Franken.

Ab Juni müssen Touristen, die mit dem Flugzeug ins Land kommen, eine Einreisegebühr in der Höhe von acht Franken bezahlen.

Die Ferien in Thailand werden ab diesem Sommer teuer.

Thailand erhebt ab Juni erstmals eine Einreisegebühr für Touristinnen und Touristen. Wer das südostasiatische Land auf dem Luftweg erreiche, müsse dann 300 Thai Baht (acht Franken) zahlen, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» am Dienstag unter Berufung auf den Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn. Die schon länger diskutierte Massnahme sei bei einer Kabinettssitzung beschlossen worden. Wer per Schiff oder auf dem Landweg einreise, zahle 150 Baht oder umgerechnet vier Franken. Ausgenommen von der Gebühr sind nur Besucherinnen und Besucher, die nicht über Nacht in Thailand bleiben.