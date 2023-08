Forschung verrät: Bei Nägelkauen hilft dieser Trick

Stress, Angst, Unsicherheit oder Langeweile – Menschen, die Nägel kauen , ständig an der Haut knibbeln oder Haare ausreissen, tun das aus verschiedenen Gründen und meistens nicht erst seit gestern. Häufig entsteht solch ein Verhaltensmuster in Teenie-Jahren, in denen viele einen Weg suchen, mit Hormonen , plötzlichen Emotionen und Veränderungen umzugehen.

Typische Methoden wie Bitterlack auf den Nägeln, Vaseline auf den Augenbrauen oder sich auf seine Hände setzen können in einigen Fällen helfen und sind einen Versuch wert. Was aber, wenn das nichts bringt?

Forschung weiss weiter

Eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf verrät, wie man lästige Angewohnheiten wie Skin Picking oder Nägelkauen loswerden kann. 268 Betroffene, die unter BFRB leiden, haben an dem sechswöchigen Versuch teilgenommen. Ziel der Studie: die Ticks der Beteiligten mit neuen Verhaltensweisen zu ersetzen und so langfristig loszuwerden. Dabei üben die Betroffenen neue Bewegungsmuster ein. Wer zum Beispiel den Drang verspürt, an seinen Nägeln zu kauen, soll stattdessen den Unterarm ganz sanft und ohne Druck mit den Handflächen streicheln oder die Fingerspitzen zart aneinander reiben. Damit diese Ersatzbewegungen in Fleisch und Blut übergehen, müssen sie mehrmals täglich immer wieder geübt werden.