Musiker Seven im Tischgespräch - Er sagt: «Wenn du nur Müll reinstopfst, kommt auch nur Müll raus»

Das erste Mal in Kenia, bei meinem Schwiegervater. Er ist halb Kenianer, halb Saudi und dieser Mix in der Küche ist einfach der Wahnsinn. Wir sassen stundenlang am Boden und die ganze Familie hat gegessen und genossen. Es war herrlich.

Essen ist uns sehr wichtig! Meine Frau bereitet alles frisch zu und verbringt unfassbar viel Zeit in der Küche. Wir drei Jungs werden zu Hause so krass verwöhnt. Gesundes und frisches Essen ist eine Einstellung und Soulfood ist ein Prinzip, an welches ich glaube. Wenn du dir nur Müll reinstopfst, kommt auch nur Müll raus. Wir können mit dem, was wir kaufen und dem Verzicht auf Fleisch, Palmöl, Zucker, Konservierungsstoffe und so weiter auch das Sortiment in den Regalen der Läden verändern und so auch unseren Beitrag für die Umwelt leisten.