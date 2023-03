Laax: Hier findet ein Gondel-Dating statt.

Am 24. März 2023 findet in Laax GR ein Speeddating der anderen Art statt. Singles können sich auf einer Gondelfahrt kennen lernen, anschliessend gemeinsam die Pisten geniessen oder die Gespräche auf der Après-Ski-Party vertiefen.

1 / 9 Am 24. März 2023 findet in Laax GR ein Dating-Event der etwas anderen Art statt. LAAX Events Auf einer Fahrt in der Gondel können sich Singles kennen lernen. LAAX Events Oben angekommen können mit der neuen Bekanntschaft die Pisten genossen werden. Datingplattform Noii

Darum gehts Am 24. März 2023 findet in Laax GR ein Speeddating-Event statt.

Singles können sich auf einer Gondelfahrt kennen lernen und oben angekommen gemeinsam die Pisten geniessen.

Anschliessend findet eine Après-Ski-Party statt.

In Laax GR findet am 24. März 2023 ein etwas aussergewöhnlicheres Speeddating statt – nämlich ein Gondel-Dating. Auf einer Fahrt in der Gondel können sich Singles kennen lernen und nebenbei die schöne Aussicht geniessen. Das soll eine angenehme und ungezwungene Kennenlern-Atmosphäre schaffen.

Für Gesprächsstoff ist gesorgt

An der Talstation Murschetg ist der Treffpunkt. Dort werden zwei Singles einer Gondel zugeteilt. In der Mittelstation werden die Gesprächspartner dann ausgetauscht. Für Gesprächsstoff während der Fahrt sei auch gesorgt: «Wir haben Fragekarten vorbereitet, die das Eis brechen sollen», so Laura Matter, Geschäftsführerin und Mitgründerin von «Noii». Zudem sei auch eine kleine Aufgabe für die Gondelfahrt geplant.

Oben angekommen können mit der neuen Bekanntschaft beispielsweise die Pisten genossen werden. Später steigt eine Après-Ski-Party für die Singles.

Letztes Dating-Event war erfolgreich

Auf eine besonders ungezwungene Atmosphäre beim Dating hat die Schweizer Datingplattform «Noii» bereits letztes Jahr gesetzt. Auf dem Rinerhorn in Davos GR haben sich 300 Singles bei einer Fahrt am Skilift kennen gelernt – und dies mit Erfolg. Die Datingplattform berichtet, dass sich nach dem Event einige zu weiteren Dates getroffen haben. «Wir wissen, dass sich dort zwei Paare gefunden haben und auch immer noch zusammen sind», sagt Matter.

Um am Gondel-Dating teilzunehmen, könne man sich im besten Fall im Voraus bei «Noii» anmelden. «Man kann aber auch spontan vor Ort noch ein Ticket für 15 Franken kaufen», so Matter. Mitmachen können alle, die volljährig und Single sind. Das Durchschnittsalter der Gäste des letzten Dating-Events lag zwischen 25 und 40 Jahren, es sei aber grundsätzlich jede Altersklasse willkommen. «Letztes Jahr hatten wir zwei Teilnehmende, die über 70 Jahre alt waren», so Matter. Diese wurden dann kurz vorgewarnt, dass nicht noch viele weitere Singles in ihrem Alter teilnehmen würden.

Man muss auch nicht unbedingt Skifahren können

Laut Matter könne man auch am Dating-Event teilnehmen, wenn man nicht Ski oder Snowboard fahre: «Man kann entweder mit der Gondel wieder runterfahren oder direkt zur Après-Ski-Party kommen.» Diese sei sogar kostenlos.

Was hältst du vom Gondel-Dating? Richtig coole Idee! Ich habe mich gleich angemeldet. Dating-Events finde ich eigentlich cool, die Lage passt mir jedoch nicht. Ich benutze lieber Dating-Apps. Ich hoffe immer noch, dass ich meiner grossen Liebe per Zufall begegne. Ich bin glücklich vergeben.